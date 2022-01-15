"بطل دوري الدرجة الخامسة في الأرجنتين" .. من هو مفاجأة الإسماعيلي للأهلي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، مع الأرجنتيني دييجو فيرناندو، قادمًا من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، لمدة 4 مواسم ونصف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الثانية والنصف من عصر الأثنين القادم في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والمرشح أن تكون أو ظهور للصفقة الجديدة.

واجتاز اللاعب الاختبار الطبي الذى أثبت سلامته من أي إصابات، حيث حضر مقر النادي ووقع على كافة بنود التعاقد.

وكان يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أكد أن دييجو سعره على ترانسفير ماركت يعادل فريق الدراويش بالكامل الـ٣٠ لاعبًا. (طالع التفاصيل من هنا)

ويسلط الخليج 365 الضوء على دييجو فيرناندو أخر صفقات الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي:

بروفايل:

دييجو فيرناندو دورريجاري

المركز: مهاجم صريح

العمر: 29

السنة: 9 مايو 1992

الطول: 1.87

القيمة التسويقية: مليون يورو

القدم: اليمنى

الأندية:

ولعب فيرناندو مع أندية سبورتيفو باراكاس وأتلتيكو بويرتو وأتلتيكو أتلانتا وأتلتيكو ديفينسوريس بالأرجنتين، فضلا عن أندية ديبورتيفو كوينكا وجواياكيل سيتي وديبورتيفو تكنيكو بالإكوادور.

الألقاب:

حصل على لقب الدوري الأرجنتيني الدرجة الخامسة مع فريق سبورتيفو باراكاس عام 2015، وخاض هذا الموسم 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

المشاركات:

خاض 172 مباراة في مسيرته الاحترافية سجل 53 هدفًا، وصنع 10 آخرين.

شاهد أهداف دييجو فيرناندو