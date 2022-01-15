شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب: انسوا نيجيريا.. غينيا بيساو أولى مبارياتنا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لاعبيه بنسيان مباراة نيجيريا فى ضربة البداية بأمم أفريقيا الحالية بالكاميرون والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف.

وتحدث كيروش مع لاعبي المنتخب خلال الساعات الماضية عن ضرورة التركيز فى مواجهة غينيا بيساو الليلة من أجل الفوز والحفاظ على حظوظ مصر فى التأهل للدور التالى فى البطولة، مشدداً على ضرورة اعتبار أن مباراة غينيا بيساو الليلة هو أول مباراة للمنتخب المصري فى البطولة.

ونصح مدرب المنتخب لاعبي الفراعنة باللعب بجدية منذ إطلاق صافرة بداية مباراة غينيا الليلة، وعدم الانشغال بأية أمور أخرى من أجل حصد الثلاث نقاط قبل الجولة الأخيرة في المجموعة الأربعاء المقبل أمام السودان.

ويخوض منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.