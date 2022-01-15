شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: نثق فى قدرات سلة الزمالك.. ومصر بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بالتنظيم المميز لقرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة والتى أقيمت اليوم السبت تحت سفح الأهرامات أحد أهم المعالم التاريخية فى مصر والعالم.

وقال أحمد عادل فى تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن مصر قادرة على تنظيم البطولة، كما سبق ونظمت بطولة كأس العالم لكرة السلة وخرجت بصورة آمنة فى ظل جائحة كورونا، وهذا بمثابة رسالة للعالم على قدرة مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة أي تحديات والتأكيد على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها مصر.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، "مونديال الأندية سيكون حدثا كبيرا فى ظل العشق الكبيرة للعبة في مصر، نثق تماما فى قدرات لاعبي الزمالك على تقديم عروض جيدة خلال البطولة، مؤكدا أن الفريق على أتم استعدادا لمواجهة أي منافس مهما كانت قوته".