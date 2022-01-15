شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد قطب لاعب الطائرة: كان نفسى أكون ممثل وبحب محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد قطب لاعب الكرة الطائرة بالنادى الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

سماع الأغانى والسفر.

بتدخل المطبخ ؟

لأ مش بدخل المطبخ بصراحة .

ما الأكلة التى تفضلها؟

بحب كل الأكل.

من نجمك المفضل؟

ليونيل ميسى.

من مطربك المفضل؟

محمد فؤاد وتامر حسنى.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ممثل .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.