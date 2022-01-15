شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بطل إسبانيا فى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، المقامة حاليا فى سفح أهرامات الجيزة، عن مواجهة الزمالك مع فريق سان بابلو بورجوس الإسباني يوم 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفي بأكتوبر، بينما ستجمع المباراة الأخرى بين فريقي فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية في نفس اليوم.





وتقرر منح الفرق المشاركة في البطولة راحة يوم 12 فبراير بينما سيقام نهائي البطولة يوم 13 فبراير بين الفائز من كل مباراة.

ويشارك فى البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا والتى يمثلها الزمالك.

والفرق المشاركة فى البطولة هى كل من الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد تُوج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا.

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