شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان بثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

يأتى غياب فتوح فى ظل احتياج اللاعب للراحة لمدة 10 أيام على الأقل بسبب معاناته من الشد فى السمانة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى