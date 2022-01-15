شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: المنافسة عنوانى وأكره الفشل والجمهور أهم لاعب عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المركز الإعلامي للنادى الإسماعيلي حوارًا مطولًا مع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، للحديث عن انطباعه بعد الفوز على سموحة، وكيف يستعد لمواجهة الأهلى، ورأيه فى الصفقات الجديدة، ورسالته لجماهير الدراويش، وجاء تفاصيل الحوار على النحو التالى...

مواجهة سموحة

"الفريق أظهر جزءا كبيرا من شخصيته فى هذا اللقاء، للأسف الشديد تعرض للهزيمة فى مباريات كثيرة بسبب غياب التوفيق، إلا أن الشىء المطمئن أننا نكون دائماً الأفضل والأكثر فى السيطرة على مجريات اللقاء، فمواجهة سموحة كنا الأفضل طوال الـ 90 دقيقة باستثناء الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ونجحنا فى تشكيل خطورة حقيقة على المنافس وجميع اللاعبين كانوا على قدر الثقة الموضوعة فيهم".

ملف الصفقات الجديدة

"الجامبى سايكو كونتيه لاعب مميز للغاية والشىء الجيد أنه كان يشارك باستمرار مع فريقه السابق، لذلك فهو لم يحتاج لوقت من أجل المشاركة بعد التعاقد معه منذ أيام قليلة، فهو مميز وصفقة ناجحة بكل تأكيد وستحقق إضافة كبيرة للفريق إلا أنه لا يزال يحتاج لوقت من أجل الإنسجام بشكل كبير مع الفريق لاسيما أنه كان يشارك فى الدرجة الأدني، اما الصفقات الجديدة بلا استثناء إضافة قوية للفريق وجاءت بعد اختيار كبير وفقًا لاحتياجاتنا فى الجانب الهجومي، فمنهم من لا يزال يحتاج لوقت من أجل الجاهزية بعد عودتهم من الإجازة وهذا ينطبق على الإيفواري جان موريل بوي على عكس المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو الذى يلعب بإستمرار بالدوري الإكوادوري ويسجل بشكل دائم، أثق فى إنسجام وتأقلم الوافدون الجدد بشكل سريع مع الفريق من أجل المساعدة لتحسن النتائج بشكل تدريجي".

تدعيمات أخرى

"بالتأكيد لا تزال هناك أماكن ومقاعد أخرى ضمن صفوف الفريق فى احتياج لدعم فى الوقت الحالى، واللجنة الفنية تعرف جيدًا احتياجات الفريق وتقوم بدورها على أكمل وجه وبصدد تدعيم النواقص بأفضل شكل ممكن".

مستوى الفريق وخطة اللعب المفضلة

"نحن الآن فى بداية مرحلة جديدة والجانب الخططى للفريق تحسن بشكل كبير وبالتأكيد هناك أخطاء سنعمل على علاجها وأكدنا من قبل أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة فى المباريات الأخيرة خلال مسابقة الدورى العام والفوز فى لقاء سموحة سيعيد الثقة للاعبين من أجل تحسن النتائج فى المباريات الرسمية، ولدينا أكثر من خطة نلعب بها التى تتحدد على أساس المنافس من أجل العمل على اختراق دفاعه والتقليل من خطورته الهجومية".

لقاء الأهلى

"مباراة صعبة أمام منافس يعد الأقوى فى مصر والقارة لكننا سندرسه جيدًا وسنلعب أمامه بكل جدية وإصرار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى إسعاد جماهيرنا".

ذكريات خاصة فى الإسكندرية

"تلك المحافظة وملعب برج العرب لهما ذكريات عظيمة فهما يمثلان البداية لى كمديرًا فنيًا، فالإسماعيلية والإسكندرية يمثلان ذكريات جيدة لن انساها ابدأ ".

المنافسة فى كأس الرابطة

"تلك البطولة مهمة للغاية نلعب بكل تأكيد من أجل الفوز والثلاث نقاط لكن الأهم من ذلك أنها تمنحنا فرصة جيدة من أجل انسجام وتأقلم اللاعبين الجدد وإعداد جميع اللاعبين للوصول لأفضل شكل استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز".

رسالته للاعبين ودعم مجلس الإدارة

"مجلس الإدارة يُدعم ويساند اللاعبين بكل قوة وأتحدث معهم على ضرورة إظهار كل لاعب ما يقدمه فى الملعب فكرة القدم هى لعبة تتوقف على الأداء اليومي فى التدريبات والمباريات، وفى حال وصول أى لاعب لحالة من الاكتفاء سينتهى مشواره كلاعب وأسعى دائما على تجديد الدوافع والطموح لدى اللاعبين وأحفزهم باستمرار على بذل جهود مضاعفة وإثبات جدراتهم فى كل مران يشاركوا فيه".

رسالته للجماهير

"أشكر جماهير الإسماعيلى فمنذ قدومي وجدت ترحابا واستقبالا مميزا من جانبهم ونتمنى أننا نسعدهم من خلال النتائج الإيجابية ونعدهم بأننا سنقاتل ولن نبخل بأى نقطة عرق من أجل الخروج من نفق تراجع النتائج بدعمهم الدائم الذى لا ينقطع أبدًا".