شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يتغزل فى محمد صلاح قبل مباراة غينيا بيساو: "واثق ومسترخٍ ومركز".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مجموعة صور للنجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطنى أثناء استعداده لمواجهة غينيا بيساو فى ثانى مواجهات دور المجموعات بأمم أفريقيا بالكاميرون، وتغزل الحساب الرسمي للكاف على موقع "إنستجرام" فى محمد صلاح بعبارة "واثق، مسترخى، مركز".



كاف يتغزل فى محمد صلاح

وحازت الصور التى نشرها حساب "كاف" للنجم محمد صلاح على إعجاب الجمهور والمتابعين، حيث حصلت على ما يزيد عن 6 آلاف إعجاب في دقائق قليلة فقط.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، غدا الأحد، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.



محمد صلاح

محمد صلاح أثناء الاستعدادات الأخيرة

وتتواجد بعثة مصر حاليا فى مدينة جاروا الكاميرونية التى استضافت مباراة الفراعنة الأولي أمام نيجيريا، وتستضيف ثاني المواجهات الليلة أمام غينيا بيساو، قبل توديع المنتخب الوطني للمدينة والانتقال للعاصمة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.



محمد صلاح فى التدريبات



نجم منتخب مصر محمد صلاح

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى.

وعقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.