الامارات | تصرف غير رياضي يتسبب بعراك وتشابك بالأيدي في أمم أفريقيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غير رياضي يتسبب بعراك وتشابك بالأيدي في أمم أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبك لاعبو غانا والغابون خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، التي تتواصل فيها المشاهد المثيرة للغرابة، وذلك بعد أن رفض لاعبو الغابون إخراج الكرة من الملعب حتى يتسنى علاج لاعب غانا أثناء سقوطه أرضاً مصاباً واستغلوا هجمة لتسجيل هدف التعادل 1-1.

ونتيجة التصرف "غير الرياضي"، جنّ جنون لاعبي غانا الذين توقعوا أن يخرج المنتخب الغابوني الكرة من الملعب لتتصاعد الأمور نحو التشابك بالأيدي بين اللاعبين مما اضطر الحكم للتدخل قبل دقيقتين على نهاية المباراة وطرد لاعب غانا الغاضب بنجامين تيتيه بعد لكمه لاعب الغابون أثناء العراك.

وكان المنتخب الغاني قد تقدم بهدف أندريه أيو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للغابون في الدقيقة 88، ليتعقد موقف غانا في التأهل خصوصاً أنها تمتلك نقطة واحدة ويتبقى لها مباراة واحدة مع جزر القمر فيما رفع الغابون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتبقى له مواجهة مع المغرب الذي ضمن التأهل إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط.

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