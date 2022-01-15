الامارات | السودان يبحث عن ثأر عمره 45 عاماً أمام نيجيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبحث عن ثأر عمره 45 عاماً أمام نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب السوداني خلال اللقاء الذي يجمعه اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات أمام نظيره النيجيري ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2022، التي تستضيفها الكاميرون، عن ثأر عمره 45 عاما منذ آخر لقاء جمع بينهما في النهائيات العاشرة التي أقيمت في أثيوبيا عام 1976.

وكان ذلك اللقاء انتهى بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف، علما أن هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخب السوداني مع نظيره النيجيري في نهائيات إفريقيا، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الرابعة في العام 1963، التي أقيمت في غانا، وانتهت بفوز السودان بأربعة اهداف نظيفة.

وستقام المباراة المرتقبة اليوم على استاد رومي أدجيا بمدنية جاروا. ويتقاسم المنتخب السوداني الملقب بـ " صقور الجديان" المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة مع نظيره غينيا بيساو بعد تعادلها دون أهداف.

ويتصدر المنتخب النيجيري الترتيب برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه على المنتخب المصري بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى.

وعلى صعيد تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية في المكسيك وتصفيات أمم افريقيا فقد التقى المنتخبان في أكثر من مناسبة، منها في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد المكسيك عام 1968، وفازت نيجيريا في الذهاب بهدف نظيف، وعاد السودان وفاز في الإياب 2-1، وتجدد اللقاء بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، حيث تواجها مرتين سنة 1969، تعادلا ذهابا وإيابا 2-2 و3-3.

والتقى المنتخبان في العام 2001 في تصفيات المونديال، وانتهى بفوز نيجيريا 3-صفر في لقاء الذهاب، وعادت نيجيريا وفازت في الإياب 4-صفر. والتقى المنتخبان كذلك في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 وانتهى اللقاء بفوز السودان بهدف سجله بكري المدينة، وعادت نيجيريا وفازت في الإياب 3-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news