الدوري الإنجليزي.. ما هو موعد مباراة توتنهام وأرسنال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

يعود أرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 15 يوما، حين يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن.



ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر مع تبقي مؤجل للجانرز.

في المقابل، يحل توتنهام سادسا وجمع 33 نقطة حتى الآن.

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع ضيفه أرسنال في ملعب توتنهام هوتسبير، يوم الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022.

المباراة تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ويتولى التعليق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 53 نقطة

تشيلسي - 43 نقطة

ليفربول - 42 نقطة

وست هام يونايتد - 37 نقطة

أرسنال - 35 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفاً

دييجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

إيمانيول دينيس - واتفورد - 8 أهداف

هيونج سون مين - توتنهام هوتسبير - 8 أهداف

ميشيل أنطونيو - وست هام - 8 أهداف

ساديو ماني - السنغال - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

إيميل سميث روي - أرسنال - 8 أهداف