خاص.. تعرف على بنود جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعه الشهري في الثالثة من عصر اليوم السبت برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي عقب عودته من دبي بدولة الإمارات العربية؛ حيث تواجد هناك على رأس وفد لتسلم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

ومن المقرر أن يُناقش المجلس اليوم، بحسب مراسل الخليج 365، عدد من البنود أهمها تشكيل المكتب التنفيذي والذي تأخر بعض الشئ، كما سيعتمد المجلس تشكيل البعثة الرسمية للنادي الأهلي في مشاركة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

ولن يخرج تشكيل البعثة الرسمية للأهلي عن : محمود الخطيب كرئيس للبعثة وخالد مرتجي منسقاً عاماً وطارق قنديل مرافقاً ومعهم أمير توفيق مدير التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص وربما يتم ضم ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق بالنادي.

وسيُناقش المجلس تقريرًا من الإدارة المالية حول الوضع المالي وتقرير آخر عن عمل الشركات الثلاث الخاصة بالنادي ( كرة القدم والإنشاءات والخدمات الرياضية ) وتقرير آخر من النشاط الرياضي برئاسة روؤف عبدالقادر.