بينها 3 مفتوحة.. 5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير بثلاث مواجهات قوية.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مباراة هامة في التاسعة من مساء اليوم السبت أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة (اضغط هنا للتعرف على مواعيد المباريات)

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها بتعليق على محمد على.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500