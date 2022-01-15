شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقترب من المشاركة أساسياً مع المنتخب أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الدفع بـ عبد الله السعيد أساسياً فى التشكيل الأساسي لمباراة غينيا بيساو الليلة فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويقوم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإجراء عدة تغييرات على تشكيل المنتخب في مباراة الليلة من أجل الفوز والحفاظ على حظوظ مصر فى التأهل للدور التالي بعد الخسارة فى الجولة الأولى من نيجيريا بهدف نظيف.

وبات في حكم المؤكد أن يشارك عبد الله السعيد أساسياً فى مباراة غينيا بيساو الليلة بعدما غاب عن لقاء نيجيريا الأخير لأسباب فنية.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.