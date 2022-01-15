شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: منتخب مصر قادر على العودة أمام غينيا بيساو فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن المنتخب الوطنى قادر على العودة أمام غينيا بيساو فى المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال يكن فى تصريح لبرنامج صباح أون تايم، إن منتخب مصر عليه الثبات الدفاعى فى وسط الملعب أمام غينيا، مطالباً الجماهير بضرورة دعم المنتخب، مشيرا إلى أن الفرصة لم تذهب بعيداً عن الفراعنة ومن الممكن التتويج باللقب.

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى