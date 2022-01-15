شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. كهربا يقص شريط أهدافه مع الأهلى بثنائية فى شباك طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 يناير 2020 قص محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى المعار لـ "هاتاى التركى" شريط أهدافه مع القلعة الحمراء، وسجل هدفين فى شباك طنطا بالمباراة التى انتهت بفوز الأهلى بخماسية دون رد فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى التى توج المارد الأحمر بطلا لها فى النهاية.

ففى 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى.

ومنذ أيام قليلة أنهى مسئولو الأهلى صفقة إعارة كهربا للدورى التركى عبر بوابة نادى هاتاى بعد المفاوضات التى تمت على مدار الفترة الماضية واسفرت عن إعارة اللاعب 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند تحويل الإعارة لبيع نهائى مقابل 3 ملايين دولار.

ووافق مسئولو الأهلى على عرض هاتاي، بعدما رحّب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بإعارة اللاعب لأسباب فنية، كما طلب كهربا الرحيل للإعارة بعدما خرج من حسابات موسيمانى طوال الفترة الماضية.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا على تعليق لافتة بغرفة خلع ملابس المارد الأحمر، وكتب عليها "ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 أشهر"، فى إشارة لمنع أى من زملائه الاقتراب من دولابه الخاص بالقلعة الحمراء لحين انتهاء إعارته وعودته للنادى مرة أخرى، وتقبل لاعبو الأهلى الأمر بصدر رحب ودخل كل منهم فى وصلة هزار مع اللاعب قائلين: "تؤمر يافولت".

ومدد محمود عبد المنعم كهربا عقده مع الأهلى لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة فى كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدورى الأبطال الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دورى ممتاز.