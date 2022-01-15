شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تدعم أكرم توفيق بالمطار قبل السفر للكاميرون لحضور لقاء غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المصرية على دعم لاعب منتخب مصر أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبى، خلال التواجد فى مطار القاهرة استعدادا لرحلة دعم منتخب مصر أمام غينيا بيساو المحدد لها 9 مساء اليوم فى ثانى مواجهات دور المجموعات بأمم أفريقيا بالكاميرون.



الجماهير تدعم أكرم توفيق

ويترقب مسئولو النادى الأهلي وصول أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر اليوم، السبت، من الكاميرون للخضوع لفحوصات طبية كاملة وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الكاميرون إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويتواصل مسئولو النادي الأهلي بشكل مستمر مع أكرم توفيق، وتجرى متابعته بشكل دقيق للاطمئنان على حالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم، وإنهاء الترتيبات الخاصة لسفر اللاعب للخارج وإجراء العملية الجراحية فى أسرع وقت.