الامارات | ربع نهائي الكأس.. العين والوصل والجزيرة مع الوحدة في قمتي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي الكأس.. العين والوصل والجزيرة مع الوحدة في قمتي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، وذلك من خلال مواجهتي قمة، تجمع الأولى الوصل مع العين على استاد زعبيل في دبي الساعة الخامسة وخمس دقائق عصرا، والثانية خلال ديربي العاصمة بين الجزيرة والوحدة على استاد مدينة زايد الرياضية الساعة الثامنة مساء.

وكان العين وصل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، فيما تأهل الوصل على حساب خورفكان بعد تفوقه على منافسه بثلاثية بيضاء. ويسعى العين لتجاوز كبوة الدوري الأخيرة، بينما يأمل الوصل في رد دين الخسارة في كأس الرابطة إلى العين.

ولم يكن طريق الفريقين إلى ربع النهائي مفروشاً بالورود، حيث وجد الجزيرة صعوبة كبيرة في تجاوز العروبة، وفاز عليه بهدف وحيد، فيما نجح الوحدة في تحقيق الفوز على عجمان بهدف دون رد، جاء في الشوط الإضافي الثاني بعد مباراة مثيرة وقوية من الطرفين. يذكر أن غدا سيشهد مباراة قمة بين شباب الأهلي والشارقة، ومواجهة لا تقل أهمية بين كلباء وبني ياس.

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