الامارات | "فيفا" يوقف لاعبا سنغاليا قبل دقائق من مشاركته أمام غينيا في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يوقف لاعبا سنغاليا قبل دقائق من مشاركته أمام غينيا في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لاعب منتخب السنغال بابي غاي المُشارك مع بلاده حاليًا في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، على خلفية مشكلة في عملية انتقاله بين ناديي مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنجليزي، بحسب ما أفاد مدرب المنتخب الوطني أليو سيسيه أمس. ووقّع غاي قبل انضمامه إلى مرسيليا في العام 2021، عقدًا أوليًا مع واتفورد.

وقال سيسيه في شريط فيديو شاهدته وكالة (فرانس برس) "هناك مشكلات إدارية بين واتفورد ومرسيليا بشأن الانتقال. وبالتالي أوقفه الفيفا". وأفاد المدرب السنغالي "تبلغنا القرار قبل خمس دقائق من المباراة، حيث أبلغنا محاميه هذا الصباح، ولكن قبل انطلاق المباراة بقليل حصلنا على التأكيد. لهذا السبب لم ندرجه في القائمة الرسمية".

وشارك لاعب خط الوسط البالغ 22 عامًا من مقاعد البدلاء مع المنتخب السنغالي في مباراته الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زمبابوي 1-صفر، لكنه لم يشارك في المواجهة امام غينيا التي انتهت بالتعادل السلبي أمس.

وأضاف سيسيه "نتيجة لذلك، طالما أننا لم نستأنف، لا يمكنه اللعب معنا". وتابع "هذه مشكلة أخرى حدثت لنا مثل العديد من المشكلات الأخرى منذ بداية كأس إفريقيا".

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