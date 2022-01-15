تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل منتخب مصر في العودة إلى الطريق الصحيح، في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد التعثر في ضربة البداية.



وخسر المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة غينيا بيساو مساء يوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو هو السبت 15 يناير/ كانون ثان 2022 في ملعب رومدي أدجيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 حصريًا عبر شاشاتها، وذلك في الوطن العربي والشرق الأوسط.

أما القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو، فهي باقة ماكس المدفوعة مقدمًا وتحديدًا beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2.

تتواجد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق مباريات كأس أمم أفريقيا عبر الإنترنت أيضًا.

ولمشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو، عليك الاشتراك في beIN CONNECT والتي ستتيح لك متابعة جميع مباريات البطولة.