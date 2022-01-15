شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب الإصابات وكورونا..تأجيل مباراة بيرنلي وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان الجمعة إنها قررت تأجيل مباراة بيرنلي أمام ضيفه ليستر سيتي المقررة اليوم السبت إلى موعد لاحق بسبب النقص العددي في صفوف لاعبي بيرنلي نتيجة العدوى بفيروس كورونا والإصابات.



وجاء في بيان الرابطة أيضا "وافق مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلب بيرنلي (بتأجيل المباراة) لعدم وجود العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى) لديه بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات".