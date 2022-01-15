شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة تونس وموريتانيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مواجهة موريتانيا وتونس المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021 الذى يقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويضم طاقم الحكام المصرى كلا من محمود البنا حكم ساحة ومحمود ابو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمد معروف حكم رابع.. ومحمود عاشور فار واحمد الغندور حكم مساعد فار.

وتعد المباراة في غاية الصعوبة نظرا للأجواء المحيطة باللقاء بعد أحداث مواجهة تونس ومالي والتي أنهاها الحكم سيكازوي قبل موعدها واحتسبها كاف لصالح مالي الفوز بهدف.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أصدر بيانا رسميا الجمعة تعليقا عن الأزمة التى شهدتها مباراة تونس ومالى يوم الأربعاء الماضي وقال الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى، "فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022 يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة، يقوم كاف بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة في هذه المرحلة " كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية". وأثار قرار سيكازورى غضب لاعبى منتخب تونس والجهاز الفنى بقيادة منذر الكبير، مما أدى إلى حالة من المشاحنات داخل ملعب "ليمبى ستاديوم"، لكن تم إخراج الحكم تحت حراسة أمنية مشددة.