شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه غينيا بيساو الليلة لتصحيح المسار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى.

وعقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.

وتعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور الثانى، على أن يتم طى صفحة نيجيريا نهائيا، كما طالب محمد صلاح وحجازى اللاعبين بالتحدث مع بعضهم بعيدا عن خطط كيروش المدير الفنى لخلق الانسجام بينهم داخل الملعب.

فى السياق ذاته، ينوى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إجراء تعديلات على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة غينيا بيساو، ويأتى ذلك فى ظل رغبة كيروش فى الفوز أمام غينيا بيساو بعد الخسارة من نيجيريا فى ضربة البداية بجانب وجود إصابات مثل أكرم توفيق وأحمد فتوح، لذا يجهز الخواجة عمر كمال عبد الواحد وأيمن أشرف لتعويضهما فى المباراة المقبلة.

كما يفكر كيروش فى العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أمام غينيا بيساو بحيث يدفع بعبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب، على أن يجلس تريزيجيه على دكة البدلاء ويعتمد على محمد الننى وحمدى فتحى فى وسط الملعب.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو فى حالة العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى فى الوسط، وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد وحيدا فى الهجوم، أما فى حالة استمرار طريقة 4 / 3 / 3 فالتشكيل الأقرب هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش فى الهجوم على أن يلعب كل لاعب فى مركزه الأصلى دون تغيير.