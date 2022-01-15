"لا يشبه شراء هاتف ذكي".. كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، لا يشبه شراء "هاتفاً ذكياً".

ويعيش محمد صلاح جناح ليفربول خلال الفترة الحالية مرحلة هامة من مسيرته الكروية، وسط أنباء عن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، مع الوصول إلى عامه الـ30 وقرب نهاية عقده الحالي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" عن تجديد عقد صلاح: "لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل.. ما المشكلة؟".

وأضاف: "لن أقول أن هناك مشكلة لكي نكون صادقين، هذه محادثات، لست متأكدًا مما إذا كان الطرفان يحاولان الالتقاء، عادةً في الحياة الطبيعية والأعمال لا تتم بين عشية وضحاها".

وتابع: "إن توقيع عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي حيث تقوم فقط بتوقيع شيء واحد ويتم ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، بعضها من جانب النادي والبعض الآخر من جانب اللاعب والكثير من جانب الوكيل، هذا هو الأمر.. لا شيء آخر".