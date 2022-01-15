منافس الأهلي.. مونتيري يكتسح نيكاكسا ويحقق فوزه الأول في الدوري المكسيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

حقق فريق مونتيري الفوز الأول له في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم وتغلب على نيكاكسا 4 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وكان مونتيري استهل مشواره في الموسم بالتعادل سلبيا مع كويريتارو، لكنه حقق الفوز في المباراة الثانية وتغلب على نيكاكسا بأربعة أهداف نظيفة سجلها روخيليو فونيس موري وماكسيميليانو ميزا ودوفان فيرجارا وخيسوس جالاردو في الدقائق الرابعة و23 و44 و67.

ومن المنتظر أن يواجه مونتيري نظيره الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويتأهل الفائز لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

ويتبقى أمام مونتيري خوض مباراة يوم 23 من الشهر الجاري أمام كروز آزول، قبل مواجهة الأهلي الشهر المقبل.

ويقود مونتيري حاليا خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تولى الفراعنة أثناء بطولة أمم أفريقيا في مصر عام 2019، إضافة لوجود عدد من مساعديه أثناء ولايته بمصر ضمن جهاز الفني الحالي.