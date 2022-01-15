"مشاركة السولية والسعيد".. تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره غينيا بيساو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وسيشهد تشكيل منتخب مصر 4 تغييرات عن مباراة نيجيريا الأولى، والتي خسرها المنتخب الوطني بهدف دون رد.

وسيشارك أيمن أشرف على حساب أحمد فتوح والذي يعاني من الإصابة، في المقابل سيلعب عمر كمال عبد الواحد بدلاً من أكرم توفيق والذي يغيب عن باقي البطولة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسيشهد وسط الملعب مشاركة عمرو السولية ليكون على حساب حمدي فتحي، كما سيعتمد كيروش على عبد الله السعيد ليكون مشاركة الأخير بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه".

وسيحتفظ كيروش على الثلاثي الهجومي دون تغيير من خلال مشاركة "القائد" محمد صلاح ومعه عمر مرموش على أن يقود خط الهجوم مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مباراة غينيا بيساو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويأتي المنتخب المصري في المركز الأخير بدون نقاط، في المقابل يتصدر منتخب نيجيريا الترتيب برصيد ثلاث نقاط، يليه كل من منتخبي السودان وغينيا بيساو برصيد نقطة.