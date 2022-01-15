الامارات | حقيقة تمرد لاعبي منتخب مصر على كيروش بعد الخسارة من نيجيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تمرد لاعبي منتخب مصر على كيروش بعد الخسارة من نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، للكثير من الانتقادات عقب الخسارة من نيجيريا بسبب سوء قراءته للمباراة والتشكيل الخاطئ من البداية وتغيير مراكز اللاعبين، لوقت وصل فيه أخبار عن تمرد لاعبي المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح، على المدرب ومطالبتهم له بتعديل مراكزهم.

وقبل مباراة مصر وغينيا بيساو الهامة نفى لاعب منتخب مصر عمرو السولية كل هذه الأخبار وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة الهامة: " من العيب أن يقال هذا الكلام عن لاعبي مصر، يعرف لاعبو مصر تماما قيمة المنتخب ولا يمكن أن تصدر عنا هذه التصرفات ونتجنب ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي ونركز في تعويض المباراة السابق".

وأضاف السولية: "قدر حزن الجماهير ونحن اللاعبون أكثر حزنا وألما، ولدينا الإصرار على تصحيح الصورة وإسعاد الجماهير"، وأكد اللاعب الدولي الذي غاب عن المباراة الأولى عن حزنه لسماع هذه الأخبار التي لا تمس للحقيقة بصلة. وتعرض كيروش للعديد من الانتقادات أبرزها تتعلق بتغيير مراكز بعض اللاعبين وخاصة محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيغيه" في الهجوم، ويخوض المنتخب المصري مباراة صعبة أمام غينيا بيساو بحثاً عن تعويض الخسارة الأولى والبحث عن الصعود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news