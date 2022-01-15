الامارات | ليفربول يعلن خبر سار لمحمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا بيساو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن خبر سار لمحمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا بيساو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فوز اللاعب بجائزة جديدة تضاف لسجله الرائع مع الفريق الإنجليزي، وذلك على الرغم من تواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية وقبل مواجهة صعبة ينتظرها الجمهور المصري أمام غينيا بيساو، حيث أكد النادي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر مع ليفربول حيث سبق له الفوز بها لثلاثة أشهر متتالية وهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع توتير خبر فوز اللاعب.

وكتب ليفربول في وصفه لمحمد صلاح مع فيديو لأهم ما قام به اللاعب خلال الشهر الماضي: "دائماً في القمة يا مو للمرة الرابعة هذا الموسم جائزة تذهب لهداف الريدز محمد صلاح"، وأضاف في تغريدة أخرى: "أداء رائع، أهداف حاسمة.. الملك المصري محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر".

ويأتي هذا في وقت لا يعيش فيها محمد صلاح أفضل أوقاته بعدما خسر مع منتخب بلاده أمام نيجيريا في انطلاقة بطولة كأس الأمم الإفريقية ويجب عليه تحقيق الفوز أمام غينيا بيساو من أجل الصعود إلى الدور التالي، إضافة إلى تسريب أخبار تؤكد أن نادي ليفربول رفض طلباته المالية لتجديد تعاقده.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

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