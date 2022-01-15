شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعنف لاعبي الزمالك بعد التعادل مع إنبي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة انبي التي أقيمت أمس فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المستوى الذى قدموه كان فى أسوأ مشهد منذ انطلاقة الموسم، وعنف المدير الفني لاعبيه مؤكدا وجود بعض اللاعبين لم يقدموا حتى الآن ما يشفع لهم بالتواجد داخل الزمالك.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا من أحد الأندية الكبرى في مصر وعرض من الدورى التركي.

وتمسكت إدارة الزمالك ببقاء محمد عبد الغني خاصة أنه من اللاعبين المميزين في الدفاع بخلاف عدم اثارته أي أزمات خلال فترة تواجده في الزمالك وهو ما يجعل إدارة النادي تتمسك ببقاءه وعدم رحيله رغم الاغراءات المالية المقدمة للاعب.

في سياق مختلف رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

وطلب أبو جبل من الأندية التى طلبت التعاقد معه الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الزمالك من التجديد احتراما للنادى وجماهيره، وفضل أبو جبل أن يدخل فى مفاوضات جادة مع الأندية التى تلقى عروضا منها، خاصة من الدورى السعودى عقب انتهاء مفاوضات الزمالك سواء بالفشل أ و التجديد.