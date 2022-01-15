شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع خطة الفوز على بيراميدز فى مران فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثانية والنصف عصر غد الأحد، بمنافسات الجولة الثانية فى المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن ناديه لن ينافس على لقب الدوري العام هذا الموسم، وقال السقا فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت، "طارق طه ظهير أيسر مميز ويؤدى بشكل جيد، ولكن لم نتمكن من منحه الفرصة بشكل أكبر، ولدينا عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والمباريات الودية مكلفة جداً من أجل إعدادهم، وكأس الرابطة منحتنا تلك الفرصة".

وأضاف السقا، رابطة الأندية منحت الأندية الحق فى أن يكون لها صوت، ورابطة أندية الدوري الإنجليزي هى سر تفوق البريميرليج الآن، وفيوتشر لن ينافس على لقب الدوري المصري هذا الموسم بالتأكيد، وهناك فرق بين الإمكانيات والتاريخ، وفيوتشر ضم لاعبين من 13 ناديا وهذا دليل على اختلاف ثقافة اللاعبين عن بعضهم البعض.

ونجح فريق فيوتشر الفوز على ايسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الاندية المحترفة .

تقدم لفريق فيوتشر طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة لزميله أحمد رفعت ، فيما عزز التقدم محمد فاروق في الدقيقة 45 بعد تمريرة حاسمة من أحمد عاطف مهاجم الفريق ، وقبل نهاية المباراة سجل ناصر ماهر الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88 .