شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يصل اليوم من الكاميرون والأهلي يبحث رحلة علاجه بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر اليوم، السبت، من الكاميرون من أجل خضوع اللاعب لفحوصات طبية كاملة وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الكاميرون إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويتواصل مسئولو النادي الأهلي بشكل مستمر مع أكرم توفيق، وتجرى متابعته بشكل دقيق للاطمئنان على حالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم، وإنهاء الترتيبات الخاصة لسفر اللاعب للخارج وإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت.

في شأن مختلف، طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من كابيلو مخطط الأحمال وضع برنامج خاص للثلاثى المتعافى من فيروس كورونا أحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، من أجل تجهيزهم بدنيا تمهيدا للاستعانة بهم بدءا من مباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إن المسحة التي خضع لها الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم جاءت سلبية، وأن اللاعبين جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة استعدادا لمنافسات بطولة كأس الرابطة، موضحا أن احمد عبد القادر تعافى من إصابته بفيروس كورونا وثبت سلبية المسحة التي خضع لها ويشارك في التدريبات القادمة بشكل طبيعي.