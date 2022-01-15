شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد في الجولة الثانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق المصري البورسعيدي، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قويا بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووقّع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة، ويستعد الفريق البورسعيدى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري الأحد المقبل في الجولة الثانية من كأس الرابطة.