شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب المقاولون العرب بعرض مادى للتعاقد مع الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى ، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، من مسئولي المقاولون العرب عرض مادى لشراء محمد الشامى لاعب الفريق الأصفر لاتخاذ القرار النهائي في انتقال اللاعب لذئاب الجبل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من عدمه.

ويرغب محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب فى التعاقد مع محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى، فيما لايزال مسئولو الدراويش فى انتظار حسم بعض الصفقات من أجل البت في قائمة الراحلين قبل عودة مسابقة الدوري الممتاز.

وتعاقد الإسماعيلى مع ثلاث صفقات بالميركاتو الشتوى الحالي هم البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والايفوارى جاك بوريل بورى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى أن تساهم الصفقات الجديدة في تعديل نتائج الاسماعيلى بالدوري لذلك استقر الجهاز الفنى على تجهيزهم في مباريات كأس الرابطة لزيادة الانسجام بينهم وبين زملاؤهم قبل عودة مباريات الدوري.