خاص.. لاعب المصري يكشف حجم إصابته ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف إسلام عطية لاعب وسط فريق المصري البورسعيدي، أنه تعرض للإصابة بجزع وتمزق في أربطة القدم.

وأضاف لاعب المصري في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن مدة غيابه لن تزيد عن شهر.

وأشار لاعب المصري، إلى أنه اصطدم في مباراة مصر المقاصة الأخيرة خلال بطولة كأس الرابطة، مما تعرض للإصابة.

وكان فريق المصري البورسعيدي تعرض لخسارة قاسية على يد مصر المقاصة بنتيجة (3-0) يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يلعب المصري ضد الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الأولى مع فرق: فيوتشر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز وإيسترن كومباني.