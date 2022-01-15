شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بانتقال نصير وأشرف لإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو النادي الأهلي ترحيبا بانتقال ثنائي الفريق الأحمر محمد نصير ومحمد أشرف إلى نادي إيسترن كومباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما قدّم النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز عرضا للحصول على خدمات الثنائي الصاعد.

ولا تمانع لجنة التخطيط بالأهلي في خروج الثنائي نصير وأشرف إلى نادي إيسترن كومباني، من أجل صقل خبراتهم والحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر خارج الأهلي، في ظل صعوبة حصولهما على الفرصة مع الفريق الأحمر؛ بسبب القائمة المكتظة بالنجوم في مختلف المراكز.

وتأتي موافقة الأهلي على إعارة نصير وأشرف لتتوافق مع طموحاته في خروج لاعبيه الشباب واللعب لأندية خارجية أو محلية لاكتساب الخبرات المطلوبة قبل العودة للأهلي كما حدث مع عدد كبير من اللاعبين.

ونجح الأهلي في تحقيق استفادة فنية، بعد إعارة عدد من اللاعبين، مثل أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وعربي بدر.