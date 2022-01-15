شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة كأس العالم لأندية السلة بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت، قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، والتى يشارك بها من مصر فريق الزمالك، بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى أقيمت برواندا مايو الماضى.

ومن المقرر أن تقام القرعة فى سفح الأهرامات، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة والمقرر انطلاقها 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويشارك فى البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا والتى يمثلها الزمالك.

والفرق المشاركة فى البطولة هى كل من الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد تُوج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا.