شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يمنح ناشئي المقاولون قبلة الحياة للمشاركة مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فرصة ذهبية لقطاع الناشئين بقلعة الجبل الأخضر، وذلك بعدما تولى الإدارة الفنية مؤخرًا للفريق خلفًا لعماد النحاس، بعد تقدم الأخير باستقالته لتراجع النتائج.

ومنح عودة الأولوية للاعبي قطاع الناشئين في المشاركة مع الفريق الأول، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي عصفت باللاعبين الأساسيين والتي بلغت 11 إصابة من أبرز نجوم الفريق الأول.

ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس إدوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.

وحقق المقاولون العرب، بقيادة مدربه الجديد محمد عودة، فوزاً ثميناً على منافسه البنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

ويستعد المقاولون لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية.