شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات اتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، السبت، انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، وتشهد العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد، والحساب الختامى، وزيادة مكافأة المدير المالى والتنفيذى للاتحاد.

ويتنافس فى انتخابات اتحاد تنس الطاولة على مقعد الرئاسة كل من معتز عاشور ومحمد نور ، وفى منصب النائب تقدم نهال مشرف شقيقة علاء مشرف رئيس الاتحاد السابق، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة بالإضافة إلى حسنى فؤاد .

وفى العضوية تقدم هشام أبو حشيش، وعلى البناوى، وعصام زيدان، ورمضان عبد الله، وليد محمود، احمد رضا ، احمد كمال،هيثم فوزى أشرف عاشور، بالإضافة إلى محمود لاشين، على أن يتم اختيار 5 مرشحين في مقعد العضوية فقط.