شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس الاستعانة بعدد من اللاعبين الأساسيين أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الاستعانة ببعض اللاعبين الأساسيين في مباراته القادمة ضد الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في ثاني جولات بطولة كأس الرابطة، بعدما استعان بعدد كبير من الناشئين في المباراة الأولى ضد الجونة بالجولة الأولى.

ويخطط موسيماني لدخول أكثر من لاعب من الأساسيين لقائمة مباراة الإسماعيلي من أجل تدعيم التشكيل الأحمر من جانب ولتجهيزهم قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بداية فبراير المقبل من جانب آخر، خاصة أن مواجهة الدراويش تتسم بالقوة ويرغب الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية بها.

ومن الأسماء المرشحة لدخول قائمة الأهلي في مباراة الإسماعيلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر مع عودة كل من عمار حمدي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة حال التأكد من جاهزيتهم التامة للمشاركة في موقعة الدراويش.

كما يرغب موسيماني في استمرار منح الفرصة للاعبين الناشئين والذين أبلوا بلاءً حسنا، مثل زياد طارق ومصطفى شوبير ومحمد مغربي وعبد الرحمن مانو وأحمد سيد عبد النبي.