شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السباعية تزور معسكر المصري ببرج العرب وتجتمع بالجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، مساء الجمعة، زيارة لمعسكر الفريق الأول للكرة بالنادي والمقام حاليًا ببرج العرب، حيث قام المجلس بالاجتماع بالجهاز الفني للفريق، بقيادة معين الشعباني، بحضور كريم ذكري مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذي حضره سمير حلبية، رئيس المجلس، وعاطف مبروك نائب رئيس النادي، والدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، والأعضاء النائب حسن عمار، والمهندس محمد قابيل وحسن ناصف، والمهندس محمد سلامة، وتم التأكيد على مؤازرة المجلس للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي يستكمل فيها الفريق مبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قبل خوض الفريق لمبارياته بدور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما ناقش المجلس مع الجهاز الفني كافة احتياجات الفريق من التدعيمات الجديدة، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تم الاتفاق على إقرار لائحة جديدة للفريق تضمن وبشكل كامل إرساء مبدأ الثواب والعقاب، وغير ذلك من الضوابط التي تهدف إلى توفير جو من الاستقرار الإداري حول الفريق ومن أهمها حظر التصريحات الإعلامية للاعبي الفريق، على أن يتولى كريم ذكري مهام المتحدث الرسمي باسم الجهاز الفني، وذلك بعد التنسيق مع عاطف مبروك المشرف على الفريق الأول وحسن عمار المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة.