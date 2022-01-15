شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: تم اجتزاء تصريحاتي بشأن موسيماني ولا يستطيع أحد التشكيك في انتمائي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسّر محمد فضل، نجم الأهلي السابق، التصريحات التي أدلى بها خلال الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الجونة بكأس الرابطة، وأثارت جدلا كبيرا بين الجماهير الحمراء وتعرض للهجوم من بعض الجماهير بسببها.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "البعض يعتبرني مثير للجدل لأني أقول الحقيقة، ولكن لا يستطيع أحد التشكيك في انتمائي للأهلي".

وأكد أن اختيار موسيماني لتدريب الأهلي، بعد رحيل رينيه فايلر قرار عبقري، ولكنه لم يحقق العلامة الكاملة وخسر الدوري والسوبر المصري، خاصة أن فايلر كان قد حقق بصمة مع الأهلي قبل الرحيل من حيث التنظيم، كما أن هناك إدارة توفر كل الإمكانيات المالية والاستقرار اللازم لأي مدرب.

وأضاف: "البعض اجتزأ كلامي بشأن حديثي عن موسيماني لتشويه ما قلته عن موسيماني وروجوا له ضمن حملة متعمدة، ونفس الأمر حدث عندما كنت في اتحاد الكرة واتهموني أنني أصدر بعض القرارات ضد الأهلي، وحزنت كثيرا من الحملة التي تعرضت لها لأن العلاقة مع مسئولي الأهلي ممتازة للغاية".

وتابع: "أطرح تساؤلا هل موسيماني هو المدرب الأفضل للأهلي؟ ولماذا لم تجدد إدارة الأهلي للمدرب الجنوب إفريقي حتى الآن، وأقول رأيي الفني لمصلحة النادي الذي أشجعه بدليل أنه أخطأ في مباراة القمة ضد الزمالك خاصة في التغييرات، وكان بإمكانه إنهاء المباراة بنتيجة أكبر مما انتهت عليه."

واختتم: "انتقادي لموسيماني بحكم انتمائي للأهلي، وأحاول كتم عاطفتي خلال تحليل مبارياته، ولكن بشكل غير إرادي قد يكون رأيي في تحليل مبارياته متأثرا بعاطفتي تجاه النادي، والأهلي دائما مطالب بالفوز عندما يدخل أي مباراة".