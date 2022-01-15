شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: جميع الأنباء عن صحتي غير صحيحة.. وأحتاج للراحة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربى بدر بانون، لاعب فريق الأهلى، عبر الاستورى الخاص بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة اطمئنان للجمهور عقب الإصابة التي لحقت به واستبعاده من قائمة المنتخب المغربى المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال بدر بانون: "ليس من عادتى أن أنزل تفسيرات حول الأشعات، لكن أود أن أقول أن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتى ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله .. فبسبب إصابتى بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن خلفت مضاعافات تتكلب فقط الراحة وعدم بذل أى مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين ثلاث وخمس أسابيع بإذن الله المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين وأتمنى تفهم الأمر مع احترامى للجميع دون أن أنسى شكر الجميع على تفقدهم لصحتى وسؤالهم عنى وأعتذر على عدم قدرتى للرد على جميع الرسائل".