شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الأرجنتيني "فيرناندو" رابع صفقات الإسماعيلي الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الهداف الأرجنتيني دييجو فيرناندو قادمًا من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري لمدة 4 مواسم ونصف، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الخليج 365 قد أكد أن المهاجم الأرجنتيني فيرناندو خضع للكشف بالإسماعيلي تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء ضم الهداف الأرجنتينى بناءً على طلب من مواطنه خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول، وبعد ترحيب من اللجنة الفنية التى يقودها حماده المصري فى ظل القدرات التهديفية التى يتمتع بها ونجاحه فى استغلال أنصاف الفرص، وهو ما سيصب فى صالح الفريق، وسيسهم فى زيادة الفاعلية الهجومية خلال الفترة المقبلة.

واجتاز اللاعب الاختبار الطبي الذى أثبت سلامته من أية إصابات، حيث حضر مقر النادي ووقع على كافة بنود التعاقد، بعد ترحيبه بالانضمام لصفوف أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء، وتفضيله عن العروض التى تلقاها مؤخرًا.

ولعب "فيرناندو" خلال مسيرته مع أندية سبورتيفو باراكاس وأتلتيكو بويرتو وأتلتيكو أتلانتا وأتلتيكو ديفينسوريس من الأرجنتين، فضلا عن أندية ديبورتيفو كوينكا وجواياكيل سيتي وديبورتيفو تكنيكو من الإكوادور.

وبات المهاجم الأرجنتينى هو رابع صفقات الإسماعيلى، بعد ضم كل من: البوليفي كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل.

وتأتى تلك الصفقات ضمن الخطة التى ينتهجها مجلس الإدارة بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات والجهاز الفنى نحو تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تسهم فى إحداث نقلة نوعية للفريق، وتعيده لموقعه الطبيعى بين أندية الكبار، بحيث يكون دائم المنافسة على الألقاب وقادرا على إسعاد جماهيره الكبيرة التى تغطى أنحاء الوطن العربي.