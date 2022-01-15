شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات السفر للإمارات ويحدد موعد السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي تجهيز إجراءات السفر وإنهاء تأشيرات السفر إلى الإمارات لكل أعضاء البعثة الحمراء من لاعبين وجهاز فني وإداري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل بأبو ظبي.

وحدد الأهلي يوم 31 يناير الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في كأس العالم قبل 5 أيام من المشاركة في مونديال الأندية، والذي يستهله بمواجهة مونتيري المكسيكي في ضربة البداية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الاسماعيلي في الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

قبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية التي شهدتها مباراة الجونة أمس في الجولة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة ضمن الجولة الثانية في كأس الرابطة.

وشهد مران الأهلي انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.