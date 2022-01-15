شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الأهلى والزمالك فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السادسة مساء اليوم، السبت، مواجهة مهمة بين الأهلى والزمالك فى دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وأجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مباراة قمة دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك، والتى كان محددا لها أمس الجمعة لمدة 24 ساعة لتقام السبت، فى السادسة مساءً على صالة الشرقية للدخان للبث التليفزيونى.

وتأتى هذه القمة فى إطار الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز لدورى سيدات الطائرة.

ويطمح فريق الأهلى فى الفوز بالقمة من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.