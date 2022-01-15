شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 14 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 14 /1 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: ربيعة يطلب تحديد موقفه مع الأهلي لحسم مصير عرض فيوتشر، وموسيمانى يطلب تقريرا عن "الإسماعيلى المعدل" قبل كلاسيكو برج العرب، ومران الأهلى.. جلسة علاج لكريم فؤاد فى الجيم وراحة لصلاح محسن قبل الأشعة، وياسر إبراهيم يظهر فى مران الأهلى بعد التعافى من كورونا.
طلب رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تحديد موقف مشاركته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، قبل تحديد موقفه من الموافقة على العرض المقدم من نادي فيوتشر..