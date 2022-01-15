شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز توفيق: أثق في قدرات "أكرم" للعودة خلال 4 شهور وتوقعت هزيمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز توفيق، لاعب فريق إنبى السابق وشقيق أكرم توفيق، أنه يثق في قدرات أكرم الجسمانية والعضلية والعودة للملاعب سريعا، حيث يتوقع غيابه لفترة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر.

وأوضح عبد العزيز توفيق، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه بنسبة 90% سوف يخوض جراحة الرباط الصليبى في ألمانيا وكان يتمنى لعب مباريات المنتخب المصرى في بطولة كأس الأمم الأفريقية للظهور بشكل جيد.

وأشار عبد العزيز توفيق إلى أن أكرم توفيق تلقى العديد من عروض الاحتراف في أكبر أندية الدورى الإنجليزى الممتاز خلال المرحلة الماضية، وهذا بعلم مسئولي الأهلى.

وتحدث عبد العزيز توفيق عن مستوى منتخب مصر قائلا " توقعت الهزيمة أمام نيجيريا بسبب عدم تواجد شخصية الفراعنة في المباريات وسوف نتعادل أمام غينيا بيساو غدا".

وظهر أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر، مرتديا عكاز يدين برفقة زميله أحمد فتوح المصاب أيضا، خلال متابعتهم مران الفراعنة الختامى، استعدادا لمواجهة غينيا بيساو فى بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا.

وأكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس، وأجرى مسئولو البعثة إجراءات العودة إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.