شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الاتحاد فى بيراميدز على المائدة الفنية للشعباني قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، على مراجعة المباراة الماضية للاتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية، والتي شهدت فوز زعيم الثغر على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، قبل المباراة التي تجمع المصري والاتحاد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قويا بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية، ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة.

وانتظم المصري فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، لخوض منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وتضم القائمة 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.

في خط الوسط: فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، أسامة الجزار.

في خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.