شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 14 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 14 /8 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة، وكارتيرون: أوباما الثالث فى ركلات الجزاء.. ومصطفى فتحى لم يكن فى مستواه، وشيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد مباراة إنبى.

الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة