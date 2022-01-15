شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 14 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 14 /8 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة، وكارتيرون: أوباما الثالث فى ركلات الجزاء.. ومصطفى فتحى لم يكن فى مستواه، وشيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد مباراة إنبى.
الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة
سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.
اتجاه في الزمالك للموافقة على رحيل مصطفى فتحي في يناير
تتجه النية داخل إدارة النادي للموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في يناير الجاري، بعد إصرار اللاعب على الرحيل، في ظل تلقيه عرضا ماديا قويا من النادي السعودي..