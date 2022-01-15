شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يغيب عن الأهلي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للراحة التامة من 4 إلى 6 أسابيع قبل الانتظام في تدريبات الجماعية لفريقه.

وجاءت مضاعفات بدر بانون، نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين متتاليتين في فترة زمنية قصيرة، ولحاجة اللاعب إلى الراحة بسبب وجود التهاب على عضلة القلب تحتاج للراحة من مضاعفات الفيروس اللعين ولا تدعو للقلق.

ومن المقرر أن يخضع بدر بانون للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي للأهلي فور العودة من الكاميرون، حيث يتواجد هناك رفقة منتخب بلاده الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية.

واستبعد منتخب المغرب بانون من قائمته؛ بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وحاجة اللاعب للراحة، الأمر الذي يصعب من لحاقه بمونديال الأندية.